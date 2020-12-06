MSB: Son 1 ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen büyük ve orta çaplı 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yaptığı videolu açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. Aktop, “Terörle mücadele harekatı kapsamında; son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar, Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Suriye Harekât Alanları’nda tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 204 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

‘7 BİN 367 ŞAHIS YAKALANDI’

Aktop, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edildiğini belirterek, “Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 367 şahıs yakalanmış, 40 bin 160 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

‘AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ’

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkez’in en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve koordinelerin sürdürüldüğünü kaydeden Aktop, “Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) ile Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) Timlerimiz tarafından mayın, el yapımı patlayıcı temizliği yapılmakta, eğitimler verilmektedir. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk’ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanındayız” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE DİYALOGDAN YANADIR’

Aktop, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin Antalya Limanı’na döndüğünü, ​TSK tarafından; Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam edildiğini bildirdi. Yunanistan tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldığını hatırlatan Aktop, şunları kaydetti:

“Bahse konu sahanın kısmen Türkiye Navtex servis sahası içine girmesi nedeniyle, Yunanistan tarafından yapılmış saha ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığınca,1509/20 mesaj numarası ile denizcilerin emniyeti açısından yeniden yayınlanmıştır. Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetleri’nin bir faaliyeti söz konusu değildir. ​Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. ​Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.”

FETÖ İLE MÜCADELE

Aktop, FETÖ ile mücadelenin kurumlarla koordineli olarak; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 20 bin 612 personel ihraç edilmiş, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, MSÜ Kara Harp Okulu’nda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 04 Aralık’da mezun olan, 1723 teğmenin Kara Kuvvetleri saflarına katılmasıyla daha da güçlenmiştir. Kovid-19 ile Mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Alınan bu tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir.”

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