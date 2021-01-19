MSB: Şırnak’ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insan ve çevre odaklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kez kuraklıkla mücadeleyi gündemine alan Başkan Yavaş, su israfına karşı örnek bir projeyi daha Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk etapta Ankara’da 40 rekreasyon ve park alanına kurulacak depolama sistemi ile yağmur ve yüzey sularının depolanarak sulamada kullanılacağını söyleyen Başkan Yavaş, “kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.