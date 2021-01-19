ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyeti yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimizce Şırnak’ta mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri icra edildi” denildi.
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MSB: Şırnak’ta mayın ve EYP arama-tarama faaliyeti yapıldı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyeti yapıldığını açıkladı.