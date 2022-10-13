MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan ile İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10’u FETÖ, 4’ü PKK mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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