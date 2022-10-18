MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 1’i DEAŞ terör örgütü üyesi, 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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