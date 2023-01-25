MSB: Sınırda 3’ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Tiwtter hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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