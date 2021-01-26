MSB: PKK/YPG, Tel Abyad’da 3 masum sivili katletti

'DUYDUM VE YIKILDIM' İzmir'in Konak ilçesinde, üvey torunu S.K. (13) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Kaya'nın komşuları konuştu: Mustafa Türküçü, olaya şaşırdıklarını ve böyle bir şey beklemediklerini...