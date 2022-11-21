MSB: ‘Pençe’ serisi operasyonlarda 1441 terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2019’dan beri Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen ‘Pençe’ serisi operasyonlarda, 1441 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen ‘Pençe’ serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurduğu belirtildi. 2019’da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren operasyonlara son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen ‘Pençe-Kılıç Operasyonu’nun eklendiği kaydedildi. ‘Pençe’ operasyonlarında bugüne kadar 1441 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

‘PENÇE-1’ VE ‘PENÇE-2’ OPEASYONLARI

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Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terörle mücadelede yeni güvenlik konseptine gidildiğini açıklamasının ardından Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri, peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. ‘Pençe’ serisi olarak adlandırılan operasyonlardan ilki 3 sene önce gerçekleştirildi. Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019’da düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekatıyla komandolar indirildi. Belirlenen hedeflerin kontrol altına alınmasının ardından harekatın yeni safhasına geçildi. Devam eden operasyonun alanının genişletilmesiyle ‘Pençe-2 Operasyonu’ gerçekleştirildi. Mehmetçik, ‘Pençe-1’de 126, ‘Pençe-2’de 102 teröristi etkisiz hale getirdi.

‘PENÇE-3 OPERASYONU’

Hudut güvenliğine yönelik Hakurk’tan gelen tehdidin büyük oranda bertaraf edilmesinin ardından TSK’nın bir sonraki hedefi, Sinat-Haftanin bölgesindeki terör hedefleri oldu. 24 Ağustos 2019’da, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, teröristlerle ait mağara ve sığınakları imha etmek amacıyla Sinat-Haftanin bölgesinde ‘Pençe-3 Operasyonu’ başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA’larla desteklenen operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedefler imha edildi. Operasyonlarla koordineli çok sayıda hava harekatı da gerçekleştirilirken ‘Pençe-3 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 102 oldu.

‘PENÇE-KARTAL’ HAVA HAREKATI

‘Pençe-Kartal’ operasyonu ise 15 Haziran 2020’de başlatıldı. Operasyon kapsamında Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği operasyona yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı. Hava harekatlarında büyük oranda yerli, akıllı mühimmat kullanıldı.

‘PENÇE-KAPLAN’ OPERASYONU

Hava harekatının ardından Mehmetçik, terör hedeflerini imha etmek üzere Irak’ın kuzeyine harekat düzenledi. ‘Pençe-Kaplan Operasyonu’ kapsamında Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolar, hava hücum harekatıyla Haftanin’e intikal ettirildi. Operasyon kapsamında belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Operasyon sonucunda 228 terörist etkisiz hale getirildi.

‘PENÇE-KARTAL-2’

TSK, 10 Şubat 2021’de terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları oluşturmaya çalıştığının tespiti üzerine yoğun bir hava harekatı yapıldı. ‘Pençe-Kartal-2’ adı verilen operasyon kapsamında Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedefler yoğun ateş altına alındı. Hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından bölgeye kara unsurları helikopterle indirildi. Operasyonla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vurulurken 65 terörist etkisiz hale getirildi.

‘PENÇE-ŞİMŞEK’ VE ‘PENÇE-YILDIRIM’ OPERASYONLARI

Terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde TSK, Metina ve Avaşin-Basyan’daki terör hedeflerine yönelik ‘Pençe Şimşek’ ve ‘Pençe Yıldırım Operasyonu’nu başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 2021’de Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesiyle videokonferans yöntemiyle görüşerek Mehmetçik’e başarı dileklerini iletti, operasyonun başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. “Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK ve mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti. Operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarla ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ateş destek vasıtalarıyla terör hedefleri vuruldu. ‘Pençe-Şimşek’te 176, ‘Pençe-Yıldırım’da ise 211 terörist etkisiz hale getirildi.

‘PENÇE-KİLİT OPERASYONU’

Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından ‘Pençe’ serisi harekatları kapsamında Hakurk ve Metina’dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olan Zap’a yönelik operasyon için 17 Nisan 2022’de harekete geçildi. Terör örgütü kamplarının bulunduğu ve örgütün bazı elebaşlarının yer aldığı bölgeye yönelik operasyona ‘Pençe-Kilit’ adı verildi. Irak’ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırılara ‘kilit vurulması’ kapsamında planlanan operasyonda hedefler, hava harekatları ve ateş destek vasıtaları ile günler öncesinden vurulmaya başlandı. ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ kapsamında 17 Nisan gecesi geniş çaplı hava harekatı düzenlendi. Uçakların belirlenen hedefleri vurmasının ardından bölge Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarınca yoğun ateş altına alındı. Operasyon kapsamında 57 terörist etkisiz hale getirildi.

‘PENÇE-KILIÇ’ HAVA HAREKATI

Hafta sonu ise terör örgütüne ait hedefler ‘Pençe-Kılıç Harekatı’ ile havadan vuruldu. MSB’nin sosyal medya adresinden ‘Hesap zamanı’ diye duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye’nin kuzeyindeki Arap Pınarı’nın da yer alması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden “Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı’nı başlatıyoruz” demesinin ardından uçakların üslerden havalanması ile başladı. ‘Pençe-Kılıç Harekatı’nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA’larla birlikte 70’e yakın hava aracı görev aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçaklar, Irak’ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri imha etti. Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89’a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi’nde 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkat çekti. Bakan Akar, harekata ilişkin “Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

HEDEF SADECE TERÖRİSTLER

TSK’nın terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde olduğu gibi ‘Pençe’ serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece teröristler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı gerçekleştirildiği belirtildi. Bunlarla birlikte tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu operasyonlar sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm bu operasyonları başından itibaren harekat merkezlerinden takip etti. Operasyonlara katılan birliklerin komutanları ile birçok kez videokonferans toplantıları gerçekleştirdi.​​​​​​​