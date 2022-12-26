MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulise Akar, yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız 26 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. (DHA)

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