MSB: ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda, 2’si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Harekât kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50’den fazla hedefin, hava harekâtı ile imha edildiği belirtildi. 40’dan fazla uçağın katıldığı harekâtta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekât ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Hava harekâtının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar, 2’si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.”

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