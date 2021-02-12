4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu” denildi.
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MSB: ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)
4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ