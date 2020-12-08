MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Komandolarımızın yaptığı arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet 81 mm havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet 81mm havan mühimmatı, 17 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 adet hafif silah mühimmatı, 3 adet alfa fire düzenek, 1 adet 7.62 mm PKMS Makinalı Tüfek sehpası, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.”

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