MSB: Penç-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi. (DHA)

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