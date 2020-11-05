MSB, keskin nişancıların görüntüsü paylaştı: Onlar; görevini tam 12’den vurarak yapar

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan, “Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!” açıklaması ile paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı. Açıklamada, “Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız” ifadelerine yer verildi.

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