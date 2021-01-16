MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekâtı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Onlar, Kara Havacılık Komutanlığımızın korkusuz, kahraman ve fedakâr pilotları. Gece-gündüz fark etmeksizin en zor hava ve arazi şartlarında, görevlerini yerine getirip hava hücum harekâtı gibi operasyonları başarıyla icra edebilecek eğitim ve kabiliyete sahipler” denildi. Paylaşımda pilotların operasyonlara hazırlık anları ve operasyonlardan görüntülere de yer verildi.

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