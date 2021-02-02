MSB: Kandil’de 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” denildi.

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