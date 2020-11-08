MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara.

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