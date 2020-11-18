MSB: Irak’ın kuzeyinde ele geçirilen EYP ve mühimmatlar imha edildi 

ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’nın kullandığı sığınak ile mağaralarda ele geçirilen 4 el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda; 4 el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, havan, roketatar mühimmatı, 5 antitank mühimmatı, 12 havan mühimmatı, 4 havan sevk fişeği ve 16 adet havan tapası, 5 kilo dinamit ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi” denildi.

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