Milli Savunma Bakanlığı’nca, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.

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