MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

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