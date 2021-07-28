MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz.” denildi.

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