MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli çalışmayla Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz” denildi. (DHA)

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