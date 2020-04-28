MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi.