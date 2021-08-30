MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu” denildi.

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