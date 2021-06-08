MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” denildi.

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