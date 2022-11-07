MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı (2)

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ŞEHİT SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer için taziye mesajı yayımladı. Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 6 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. (DHA)

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