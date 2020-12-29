MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki kardeşin tekme tokat ve sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. hastanede tedavileri yaptırılan iki kardeş daha sonra ifade vermek...