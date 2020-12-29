ANKARA, (DHA) – MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.
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MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA) – MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.