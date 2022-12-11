MSB: Hudut hattında 2 PKK/KCK, 1 FETÖ mensubu yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den yurda sızan 2 PKK/KCK mensubu ile Yunanistan’a kaçan 1 FETÖ mensubunun hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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