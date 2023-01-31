MSB: Hudut hattında 2 DEAŞ, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı geçmeye çalışan 2’si DEAŞ, 1’i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın, Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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