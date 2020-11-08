MSB: Hudut hatlarında 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde, 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde; 60 adet pompalı tüfek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdi” denildi.

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