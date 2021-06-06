MSB: Hatay’da traktör römorkunda tespit edilen 3 bin 754 Saka kuşu doğaya bırakıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca, Hatay’da traktör römorkunda tespit edilen 3 bin 754 adet Saka kuşunun doğaya salındığını açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız sevimli dostlarımızın da güvenliğini sağlıyor. Tarım amacıyla Hatay Narlıca hududuna gelen traktörün römorkunda 3 bin 754 adet Saka türü kuş tespit edildi. Türü koruma altında olan Saka kuşları kurtarılarak doğaya bırakılırken ilgili 3 şahıs gözaltına alındı” denildi.

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