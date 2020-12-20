ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun”
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MSB, Hakurk’ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.