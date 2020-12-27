MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor...
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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yazdan kalma günler yaşanırken, dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'ne gelenler aralık ayında denize girip güneşlenmenin keyfini yaşadı. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava...
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