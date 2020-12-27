MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (6)

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı, kardan kapanan Mirgesav üs bölgesi yolunun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan askerin kurtarılması için sabah saatlerinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hakkari, Van, Erzurum’dan gelen AFAD, JAK , komando timlerinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmalarına, JAK timinin geçen yıl 42 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolundaki çığ felaketinde kullandığı arama köpeği ‘Poyraz’ da görev alıyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki komutanlar da bölgedeki çalışmaları yerinde izliyor. Çalışmaların hava kararıncaya kadar devam edileceği belirtildi.

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