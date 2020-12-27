MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (3)

VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNDE
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan bir askerin şehit olduğu diğer askerin ise arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Kaymakamı Yakup Güven ve komutanlarla birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Akbıyık, çığın düştüğü bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Hakkari, Van, Erzurum AFAD ile JAK timlerinden oluşan 37 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bölgede, çığ altında kalan askerin bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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