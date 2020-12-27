Ana Sayfa Haberler MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (3)
Kategoriler: Güncel Haberler

MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (3)

VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNDE
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan bir askerin şehit olduğu diğer askerin ise  arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Kaymakamı Yakup Güven ve komutanlarla birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Akbıyık, çığın düştüğü bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Hakkari, Van, Erzurum AFAD ile JAK timlerinden oluşan 37 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bölgede, çığ altında kalan askerin bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

Otomobil gasbedip, ‘dur’ ihtarına uymadı; saklandığı evde yakalandı

Yusuf AĞAŞE/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 2 arkadaşı ile birlikte durdurdukları otomobili gasp edip, polisin 'dur'…

57 saniye önce

Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor

Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve…

1 dakika önce

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 32 gözaltı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)- İSTANBUL'da il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi gözaltına…

1 dakika önce

Çıldır Gölü buz tutmaya başladı

Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)- ARDAHAN ve Kars il sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk…

2 dakika önce

81 yıl önce depremde ölen yakınlarını ağıtlarla andılar

Hüsnü Ümit AVCI- Yasin KIRAS- Alperen YILDIZ/İMRANLI (Sivas), (DHA)- ERZİNCAN'da 26 Aralık 1939 yılında meydana…

2 dakika önce

Koydaki kayalıklara işlenen 107 yıllık bayraklar yenilendi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Hamidiye Koyu'nda bulunan ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na…

2 dakika önce