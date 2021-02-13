MSB: Gara’da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtı’nda 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi” denildi.

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