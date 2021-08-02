MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi. Özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu...