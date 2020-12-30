MSB: Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı” denildi.

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