MSB: Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor

ANKARA, (DHA) – MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilerle her türlü hava durumunda ve her şartta keşif- karakol ile sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor” denildi.

Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

