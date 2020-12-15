MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 ile ilgili, "Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak...