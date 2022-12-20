MSB: Borispol Havaalanı’nda kalan 2 adet uçağımız Kayseri’ye intikale başlamıştır

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan A400M tipi 2 uçağın, ana üsleri Kayseri’ye intikale başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır” denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -