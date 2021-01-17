MSB: Bartın’da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2)

BADEM sütü, inek sütüyle ilgili tüm problemlerin kaynağı olan laktoz içermediğinden özellikle laktoza alerjisi olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Badem sütünün düşük protein, kalsiyum, fosfor ve E vitamini içeriğiyle besleyici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vedat Göral, "İçeriğindeki folat, yağ asitleri, serotonin seviyesini artırarak depresyon ve kaygıyı azaltmaya ve mutluluk vermeye yardımcı olur" dedi.