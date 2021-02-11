MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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