MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı(Fotoğraf)

Ana Sayfa Güncel Haberler MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker...
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“Bilinçsiz masaj felç ve kalıcı sakatlıklara neden olabilir” uyarısı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan masajın felce varan yıkıcı etkileri olabileceğini belirterek, "Kalp ve beyin pili olan hastalar elektromanyetik masaj aletlerinden uzak durmalı, deri enfeksiyonu, damar tıkanıklığı olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve kanser hastaları masaj uygulaması yaptırmamalı." ifadelerini kullandı.
‘Orta riskli’ kategorideki Hatay’da işletmeler açıldı
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