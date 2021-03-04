MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı/Ek Fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker...
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