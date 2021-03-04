MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı – Ek fotoğraflar

Kanallar arasında gezinirken iki ayrı ülkede yaşadığınız vehmine kapıldığınız oluyormu sizlerinde? Bakıyorsunuz bir yanda dünya ülkelerine meydan okuyan nidalar eşliğinde dünyayı dize getirmiş bir ülke!!! hiçbir sorunu yok,halkı mutlu, ekonomik problemlerini çözmüş , yolsuzluğun adaletsizliğin asla yaşanmadığı hatta tüm dünyanın kıskandığı bir dev!!!