MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı – Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı – Ek...
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Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
Ahmet BAYRAK/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir (25), hayatını kaybetti. Olay, dün ilçeye bağlı Salman...
Hayaller Ütopya Hayatlar Distopya
Kanallar arasında gezinirken iki ayrı ülkede yaşadığınız vehmine kapıldığınız oluyormu sizlerinde? Bakıyorsunuz bir yanda dünya ülkelerine meydan okuyan nidalar eşliğinde dünyayı dize getirmiş bir ülke!!! hiçbir sorunu yok,halkı mutlu, ekonomik problemlerini çözmüş , yolsuzluğun adaletsizliğin asla yaşanmadığı hatta tüm dünyanın kıskandığı bir dev!!!
Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından evlerinden sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kentte gece yarısı itibarıyla etkili...
Eriyen kar suları, Kızılırmak’ın debisini yükseltti
Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta, ilk baharın gelmesi ve karların erimeye başlaması...