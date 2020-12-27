MSB acı haberi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı’nca Hakkari’de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. ANKARA, (DHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.



Hakkari Valiliği’nin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi:



“Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26.12.2020 tarihi saat 17.30 sularında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır. Olay yerine bölgede bulunan Hudut Birliklerimiz, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelimiz hızla intikal etmiş ve saat 20.30’da bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılmış, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibariyle olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, bir Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, Hudut Birlikleri ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” Azer DEMİR/ŞEMRDİNLİ,(Hakkari)-(DHA)

İZMİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in (30) İzmir’in Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında, dün çığ düşmesi sonucu 2 asker kar altında kaldı. Kar altından yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Özbent’in İzmir Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Emre Balci ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, bugün saat 02.00 sıralarında şehidin Ayrancılar Mahallesi’ndeki evine gelerek, baba Mevlüt Özbent’e şehadet haberini verdi. Acı haberin ardından Şehit Özbent’in baba evi ve bulunduğu sokağa vinç yardımıyla Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in cenazesinin yarın öğlen düzenlenecek askeri törenle Torbalı’da toprağa verileceği öğrenildi. İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNDE



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda, çığ altında kalan bir askerin şehit olduğu diğer askerin ise arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Kaymakamı Yakup Güven ve komutanlarla birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Akbıyık, çığın düştüğü bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Hakkari, Van, Erzurum AFAD ile JAK timlerinden oluşan 37 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bölgede, çığ altında kalan askerin bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

VALİ AKBIYIK: KAYIP ASKERİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı, kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan askerin kurtarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Akbıyık, “Dün saat 17.30’da çığ olayı meydana geldi. Bölgede bulunan hudut birliklerimiz, JAK timlerimiz ile Hakkari AFAD ekibi bölgeye ulaştı. Dün akşam saat 19.30’da 1 personeli yaralı olarak buldular. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Diğer personelin bulunması için de şu anda alanda bulunan bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara Van, Hakkari ve Erzurum AFAD, JAK timleri, hudut birlikleri bulunuyor. Bu çalışmalara arama- kurtarma köpekleri de yer alıyor. Şu an alanda 37 personel ile bu çalışmalar yürütülüyor. Biz de burada tümen komutanımız, il jandarma komutanımız, il emniyet müdürü ve kaymakamımız ile birlikte bölgedeyiz. Bu personelin bir an önce bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.