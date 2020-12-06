Ana Sayfa Haberler MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kategoriler: Güncel Haberler

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi. 

FOTOĞRAFLI 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 saat önce

Son Haberler

Suudi Arabistan’ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu

Suudi Arabistan (DHA) – Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga…

5 dakika önce

ABD’de donmuş gölde mahsur kalan at vinçle kurtarıldı

ABD, (DHA) –  ABD’nin Colorado kentinde buz tutan göl, bir at için kabusa döndü. Buz üzerinde ayakta…

6 dakika önce

Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Bağımsız Maden İş Sendikası temsilcisi Başaran Aksu’nun,…

16 dakika önce

8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada dışarı çıkan Barış Y.'ye (8) sokakta traktör…

25 dakika önce

Kısıtlamada iki grubun bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı…

25 dakika önce

Erzurum Valisi’nden kısıtlamada ‘helikopterli’ denetim

Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, mahalle…

36 dakika önce