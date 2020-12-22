ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek” denildi.
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MSB: 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.