MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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