MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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